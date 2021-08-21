Мария Шлапакова — одна из участниц ансамбля. Фото: vk.com/lobzha_city_club





Игорь Иванович не только решил повидать родные места отца, пишет «Комсомольская правда», но и познакомится с народным творчеством.





— В агрогородке Лобжа завклубом Татьяна Градова привезла его в деревню Синеж. Она славится фольклорным коллективом, который в народе называют «Синежские бабушки». Он записал несколько песен в их исполнении на видео и выставил в youtube, — рассказывает «Комсомолке» Сергей Буленков директора ГУК «Централизованная клубная система Климовичского района». — А уже этим летом мне позвонили редакторы передачи «Привет, Андрей!» и сказали, что хотели бы нас пригласить на запись передачи в Москву.





Ансамбль диревни Синеж. Фото: vk.com/lobzha_city_club





Фольклорный коллектив был создан в 70-е и тогда в народном хоре пели 15 женщин. Кто-то приболел, кто-то уехал… И сейчас традицию поддерживают только трое: 68-летняя Тамара Григорьевна Кухорева, 69-летняя Мария Сергеевна Шлапакова и 73-летняя Людмила Ивановна Шукова.





Кстати, внучка Людмилы Ивановны — актриса Елизавета Шукова — известна по российским сериалам.





— Деревня Синеж очень живописная, но, к сожалению, много домов пустует. Там постоянно проживают только девять человек, и еще пять дачников приезжают, — делиться с нами Сергей Буленков.





Да и Людмила Шукова живет уже не в Синеже, а в соседней Лобже.





Тамара Кухорева. Фото: vk.com/lobzha_city_club





— Но как только праздник, Людмила Ивановна в свои 73 года садиться на велосипед и едет в Синеж. Они там отмечают праздники как положено, — улыбается Сергей Буленков.





Мы заглянули в youtube, чтобы услышать, как поют наши героини. Самая популярная песня «Рябина зреет в сентябре» набрала 20 тысяч просмотров.





«Сейчас нет таких голосов, такой душевности! И ведь не учились, наверное, вокалу. Это настоящий талант!», — пишет в отзывах интернет-зритель Вера Коновец.





Ее поддерживает Вера Шмакова: «Низкий поклон Вам женщины, за душевную, жизненную песню. Вспомнила свою маму, она тоже была такая же голосистая».





Еще в исполнении ансамбля можно послушать: «На Ивана Купала я всю ночку не спала», «Все говорят, что я грустна», «В нашем селе свадьба будет»…





Людмила Шукова. Фото: vk.com/lobzha_city_club





Это песни, которые пели их мамы, бабушки. И сочинили их именно в этих краях. Я много лет работаю в культуре, но таких песен я нигде не слышал, — признается Сергей Буленков. — Вот происходило какое-то важное событие, например, отправляют сына в армию или выдают дочь замуж, и в деревне рождается песня. И поют они в большей степени на трасянке (смешанная белорусско-русская речь. Ред.) с климовичским диалектом.





Интерес московского телевидения поразил синежских бабушек.





— Они, как только узнали, что их приглашают, то воскликнули: «Ой, люди добрые, куды ж мы поедем! Куды ж нас старых повезут?!». Но в итоге согласились. Теперь ждем более конкретного приглашения.





Тамара Григорьевна Кухорева и не против сказать «Привет, Андрей!», но есть одна всем известная проблема.





— Мы боимся ехать из-за того, что короновирус этот ходит, — беспокоится Тамара Григорьевна. — А прививку мы не делали, боимся. Пускай бы они из Москвы к нам приехали, мы бы им попели всё!





И дело не только в коронавирусе.





— Им же легче, чем нам. Нам же за скотиной надо глядеть. И конь у нас есть. Мы с мужем вдвоем живем. А за день мы же не вернемся, надо дня два, — полагает Тамара Григорьевна.





Но если все-таки все сложится, то «Синежским бабушкам» есть что предложить телевидению. Ну, вот ту же «Рябина зреет в сентябре».





— О, за эту песню нас все хвалят, благодарят. Такая жизненная. А откуда она, как и другие, мы не знаем, самодумки какие-то. Только перед выступлением на телевидении нам потренироваться надо, да и понять, что им петь.