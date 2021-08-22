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22 августа Матфеев день. Что можно и что нельзя делать и при чем тут змеи

Считается, что с этого дня заканчивается летнее тепло.


Если верить приметам, именно такую картину можно увидать сегодня, 20 августа, в коровнике. Фото: Яндекс Дзен.

Память апостола Матфея чтят православные верующие 22 августа. Считается, пишет kp.by, что с этого дня летнее тепло заканчивается. С погодой на Матфеев день связано много примет.

Так, считается, что непогода в Матфеев день предвещает неурожайный будущий год. А вот если ранним утром выпадет иней (да, и такое бывает!), то на следующий год закрома будут просто ломиться. Если на небе виден месяц, то до осени будет тепло (но, видимо, это будет уже осенняя жара), а если светят яркие звезды, считайте их, пока не устанете – сколько насчитаете, столько добрых вестей вам придет. Если день Матфея выдался спокойным и тихим, то осень будет теплой, а зима придет поздно. Сильный ветер же предвещает холодную зиму, а если он к тому же дует с юга и завивается вихрями – то и необычайно снежную. Задождит в Матфеев день – будут дожди до конца лета.

В Матфеев день запрещается хвастаться, иначе можно потерять то, чему радуешься. Ссора с близкими может повлечь испорченные отношения на долгие годы. В этот день надо печь блины и оладьи, сушить зелень на зиму, делать творог, сыр, закваски и прочие штуки из молока.

А при чем тут змеи? Матфеев день носит еще одно неприятное название – Матвей-змеесос. Считается, что в этот день змея может приползти в хлев, присосаться к коровьему вымени и выпить молоко.
Источник: Наталья Партолина
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