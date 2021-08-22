







Маслаков играл в нескольких брестских музыкальных группах, некогда был близок к антифашистскому движению. В последние годы он активно развивал регби в Беларуси, пишет Nashaniva.com, основал регбийный клуб «Уния», выступавший в чемпионате Польши.





Отец Маслакова — брестский тренер Георгий Добруашвили. Он бывший депутат городского совета, известный тем, что в 2010 году привел на матч местного «Динамо» несколько десятков детей в майках с изображением Лукашенко и надписью «Наш президент».











