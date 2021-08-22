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В Бресте задержали Кирилла Маслакова — основателя регбийного клуба «Уния»

Насколько известно, Маслакова задерживал ГУБОПиК. Задержание подтвердила его жена, от подробных комментариев она отказалась.



Маслаков играл в нескольких брестских музыкальных группах, некогда был близок к антифашистскому движению. В последние годы он активно развивал регби в Беларуси, пишет Nashaniva.com, основал регбийный клуб «Уния», выступавший в чемпионате Польши.

Отец Маслакова — брестский тренер Георгий Добруашвили. Он бывший депутат городского совета, известный тем, что в 2010 году привел на матч местного «Динамо» несколько десятков детей в майках с изображением Лукашенко и надписью «Наш президент». 
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