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Под Минском ночью машина разбросала стадо кабанов

Читатели сообщают о масштабной аварии с участием автомобиля и кабанов на молодечненской трассе за МКАД. На видео попали последствия этого наезда: разбросанные по дороге туши и пластмассовые части машин. По предварительной информации, люди не пострадали.

     
Стадо, судя по всему, переходило дорогу в районе деревни Крыжовка, сообщает читатель Игорь, который проезжал место столкновения в 23:45.

На видео нашего читателя с ником Zverski можно насчитать примерно 8 лежащих на дороге животных.



 
 Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Попова сообщила корреспонденту Onlíner, что в результате происшествия люди не пострадали, на место выбывали сотрудники ГАИ.
Источник: Андрей Рудь
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