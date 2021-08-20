Под Минском ночью машина разбросала стадо кабанов
Читатели сообщают о масштабной аварии с участием автомобиля и кабанов на молодечненской трассе за МКАД. На видео попали последствия этого наезда: разбросанные по дороге туши и пластмассовые части машин. По предварительной информации, люди не пострадали.
Стадо, судя по всему, переходило дорогу в районе деревни Крыжовка, сообщает читатель Игорь, который проезжал место столкновения в 23:45.
На видео нашего читателя с ником Zverski можно насчитать примерно 8 лежащих на дороге животных.
Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Попова сообщила корреспонденту Onlíner, что в результате происшествия люди не пострадали, на место выбывали сотрудники ГАИ.
Источник: Андрей Рудь
10:47 22/08/2021
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