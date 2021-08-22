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Следователи считают, что подозреваемые поклонялись сатане и совершали убийства в качестве жертвоприношения.





Как сообщил в пятницу Следственный комитет России, пишет ВВС, сначала задержаны были жители подмосковной Балашихи Ольга Большакова и Андрей Трегубенко.





Супруги, как отмечается в сообщении ведомства, "познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями".





Сначала в доме супругов нашли наркотики, а затем выяснилось, что они могут быть причастны к ритуальным убийствам, следует из сообщения СКР.





Первое ритуальное убийство, которое произошло в 2016 году в Карелии, по версии следствия, совершил Андрей Трегубенко.





"Находясь в лесном массиве на территории Республики Карелия, желая принести в жертву свою знакомую путем последовательных ритуальных действий, [Трегубенко] ударил ножом потерпевшую, в результате чего от полученных ранений она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.





Второе убийство было совершено в том же году в Ленинградской области - в лесу вблизи станции Приозерск. Для его совершения Трегубенко и Большакова, как считает следств е, вступили в преступный сговор с еще одной семейной парой - Александром и Татьяной Перевозчиковыми-Хмурыми.





"Соучастники подвергли мужчину избиению и затем с помощью ножа совершили его убийство", - заявили в СКР.







