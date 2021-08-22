







Отмечается, что княгиня скончалась в субботу, 21 августа, в окружении семьи. Как отмечает ТАСС со ссылкой на AFP, за несколько дней до этого она перенесла инсульт.





После случившегося состояние ее здоровья "неуклонно ухудшалось", говорится в заявлении.





Мария-Аглая была женой правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. Она занимала пост председателя лихтенштейнского Красного креста, а также активно занималась социальными вопросами в стране.





Сын Марии-Аглаи и Ханса-Адама II Алоиз является наследным князем Лихтенштейна. С 2004 года он исполняет обязанности по повседневному управлению государством.