



Изменения коснутся платы за обслуживания лифтов – тариф станет, 0,0584 рублей за 1 кв.м, то есть чем больше площадь квартиры, тем больше придется заплатить за техобслуживание лифта. По такому же принципу будут считаться тарифы за уборку подъезда и свет в подъезде.





– За эти услуги, как и за техническое обслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек, – сообщили в министерстве.





Там также отметили, что собственность квартиры – это не только то, что находится внутри за дверью, но и лифт, свет, лестничные марши, трубы в подвале, за которые нужно нести ответственность каждому владельцу квартиры.





В министерстве считают, что такой механизм распределения расходов позволит более справедливо взимать плату с собственников жилья совместных домовладений, в том числе с собственников, не проживающих в этих жилых помещениях (например, имеющих в собственности один и более объект недвижимости).