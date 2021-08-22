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Жировки белорусов изменятся уже с 1 сентября

В Беларуси с 1 сентября 2021 года плата за некоторые ЖКУ будет исчисляться исходя из общей площади квартиры, об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, пишет kp.by.


Изменения коснутся платы за обслуживания лифтов – тариф станет, 0,0584 рублей за 1 кв.м, то есть чем больше площадь квартиры, тем больше придется заплатить за техобслуживание лифта. По такому же принципу будут считаться тарифы за уборку подъезда и свет в подъезде.

– За эти услуги, как и за техническое обслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек, – сообщили в министерстве.

Там также отметили, что собственность квартиры – это не только то, что находится внутри за дверью, но и лифт, свет, лестничные марши, трубы в подвале, за которые нужно нести ответственность каждому владельцу квартиры.

В министерстве считают, что такой механизм распределения расходов позволит более справедливо взимать плату с собственников жилья совместных домовладений, в том числе с собственников, не проживающих в этих жилых помещениях (например, имеющих в собственности один и более объект недвижимости).
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