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В Столинском районе расследуют обстоятельства массовой деревенской драки

В хронике криминальных происшествий на Столинщине за неделю среди привычных краж велотранспорта и бытовых дебошей на почве пьянства был один факт, который напомнил события лета 2012 года.

Заглавное фото носит иллюстративный характер

В милицию позвонил анонимный источник, который рассказал о массовой драке в одном из населенных пунктов района, пишет 1reg.by.

 Пока идет расследование подробности дела не указываются. Известно лишь, что в «рубилище» участвовали с обеих сторон не менее 20 человек. По "горячим следам» удалось установить некоторых зачинщиков и участников драки.

   

Летом 2012 года такая же сельская драка переросла в трагедию, которая прогремела на республиканском уровне. Тогда жители деревни Оздамичи не поделили территорию влияния с гостями из Березовского района. Березовские коммерсанты и местные всего коло 10 человек устроили разборки за сельским клубом.
 
В какой-то момент драка переросла в поножовщину. 20 летний парень из Оздамичей скончался в больнице. Двое его односельчан получили ранение.  24-летний житель Березовского района, который принимал участие в этой потасовке, на следующий день повесился в Турове.
Источник: Антон Александров
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