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Храм в Кореличском районе просит помочь с восстановлением после пожара

В ночь с 15 на 16 августа 2021 года в огне пострадал храм святого благоверного князя Александра Невского в агрогородке Малюшичи Кореличского района.

Храм в агрогородке Малюшичи Кореличского района. Фото: korelichi.by

Епархия просит всех неравнодушных помочь с восстановлением храма, сообщает hrodna.life со ссылкой на eparhia.by.

Сообщение о пожаре в церкви поступило 16 августа около 3.20. Местная жительница, проживающая рядом с храмом, проснулась от треска шифера. Женщина увидела языки пламени над кровлей строения и вызвала спасателей.

Выяснилось, что накануне в полдень в церкви проводилась служба, присутствовало 11 человек. Со слов настоятеля, все свечи он лично потушил после службы, рассказали в МЧС.

Огнем уничтожена кровля, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки, сообщает БЕЛТА.

Реквизиты храма:

УНП 500 517 338

р/с BY85AKBB30150000037450000000 в бел. руб.

ЦБУ № 411 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. п. Кореличи 231 430, г. п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 6/1

БИК AKBBBY2X

Почтовый адрес: Приход храма Преображения Господня д. Райца Кореличского района Новогрудской епархии Белорусской Православной Церкви" РБ, Гродненская область, Кореличский район, д. Райца, ул. Первомайская, д. 7, иерей Алексей Шишкир
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