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Вопрос об одном эвакуационном рейсе из столицы Афганистана Кабула, который, как и вся страна, захватили участники движения «Талибан», может решиться на следующей неделе. Такое заявление сделал 21 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов в эфире YouTube-канала «Главный. Тур», пишет kp.by.





Также он рассказал, сколько обращений за помощью с эвакуацией поступило в посольство Беларуси в Таджикистане, которое курирует работу в Афганистане, где нет белорусского диппредставительства.





– Ситуация меняется каждый день. В нашем списке всего на сегодняшний вечер было 16 человек. Из них один человек уже эвакуирован. И один, к сожалению, из этого списка исключен. Потому что он потерял право иметь вид на жительство. Тем не менее мы готовы работать, я уже тоже говорил об этом, со всеми, кто к нам обратился. И пробуем помочь различными путями, – уточнил дипломат.





Он добавил, что помощь может заключаться не обязательно в эвакуации.





– У нас достаточно много партнеров в Кабуле. Вы знаете, например, для меня не было неожиданностью, что талибы войдут не сегодня – завтра в Кабул. Последний раз я там был в июне. Не так давно. И тогда мы уже проговаривали с нашими партнерами разные варианты. Например, у нас там есть представительство белорусско-афганской компании, которое тоже можно использовать, как временное убежище. Туда мы привезли новый флаг, я его лично установил над этим зданием. Оно охраняется вооруженными афганцами. Так что возможности помочь у нас есть, – сказал Иванов.





По словам дипломата, возможностей для помощи не так много, но несколько все-таки есть.





– У нас есть и надежные партнеры, такие как Российская Федерация, которая нам часто помогает эвакуировать граждан. В том числе они нам помогали эвакуировать наших граждан из Кабула в прошлом году в пандемийное время. У нас есть международные партнеры, – пояснил он.





Кроме того, Олег Иванов рассказал, как проходила эвакуация одного из наших соотечественников.





– Тот белорус, которого нам удалось эвакуировать с помощью международных партнеров, не считая заявленного украинской стороной эвакуированного гражданина Беларуси, который на самом деле являлся пилотом самолета, уже вылетел из Кабула. Думаю, что на следующей неделе решится вопрос об одном эвакуационном рейсе, на который, я бы очень хотел надеяться, попадут почти все желающие, – заявил Иванонв.























