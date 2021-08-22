В Европе начал распространяться новый опасный штамм коронавируса
Новый вариант коронавируса «дельта» с дополнительной мутацией выявили в шведском округе Уппсала. Этот тип инфекции уже циркулирует по стране и в скором времени начнет активно «расползаться» по Европе, пишет SVT Nyheter.
Все выявленные в Швеции инфицированные пациенты, по информации портала, накануне побывали в Испании или Португалии.
Неизвестно, насколько эта новая мутация заразна, однако установлено, что она поражает даже полностью вакцинированных людей.
Ученые ожидают больших вспышек заболеваемости из-за нового штамма, отмечает СМИ со ссылкой на эксперта Уппсальского университета Матса Мартинеллу.
Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в мире увеличилась, и опасные штаммы коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» расширили свою географию. Так, число территорий, где циркулирует «альфа» за последние дни возросло со 185 до 190, «бета» — со 136 до 138, «гамма» — со 81 до 82 и «дельта» — со 142 до 148.
08:02 22/08/2021
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