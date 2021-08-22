











Все выявленные в Швеции инфицированные пациенты, по информации портала, накануне побывали в Испании или Португалии.





Неизвестно, насколько эта новая мутация заразна, однако установлено, что она поражает даже полностью вакцинированных людей.





Ученые ожидают больших вспышек заболеваемости из-за нового штамма, отмечает СМИ со ссылкой на эксперта Уппсальского университета Матса Мартинеллу.





Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в мире увеличилась, и опасные штаммы коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» расширили свою географию. Так, число территорий, где циркулирует «альфа» за последние дни возросло со 185 до 190, «бета» — со 136 до 138, «гамма» — со 81 до 82 и «дельта» — со 142 до 148.