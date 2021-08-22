+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь - на втором месте для россиян в списке стран для эмиграции

Если бы россиянам пришлось эмигрировать из РФ, 5% из них выбрали бы для переселения Беларусь. Однако 2% россиян выбрали бы Беларусь в последнюю очередь.

Беларусь - на втором месте для россиян в списке стран для эмиграции
В августе ВЦИОМ представил данные опроса о стране, в которой россияне хотели бы родиться и куда бы эмигрировали, если бы возникла такая необходимость.

Оказалось, что в случае вынужденной эмиграции страной № 1, в которую россияне переедут, будет Германия — 9%. Еще 5% назвали Беларусь (в опросе 2005 года она не называлась). По 3% выбрали бы Канаду и США. Более трети россиян затруднились назвать страну для вынужденной эмиграции (37%).

Любопытно, что Беларусь попала и в топ стран, в которые бы россияне эмигрировали в самую последнюю очередь. В Беларусь не хотели бы перезжать 2% жителей России. Наиболее нежелательными для эмиграции россиян оказались США (18%), африканские страны (7%) и Украина (6%, в 2005 г. ее не назвал никто).



Три четверти россиян предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, — в России (75%). По 2% опрошенных хотели бы родиться в Германии и в СССР. Беларусь в список стран, привлекательных для рождения россиян не попала. 

Также у респондентов поинтересовались, в какой стране они больше всего не хотели бы родиться?

На первом месте оказались США (14%), на втором - страны Африки (11%) и на третьем - Россия (4%). В этом списке Беларусь также не фигурировала. 
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]