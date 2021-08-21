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"Белтелеком" предупредил о возможных проблемах с доступом к российским интернет-ресурсам

РУП "Белтелеком" в пятницу предупредил о возможных проблемах с доступом к российским интернет-ресурсам.

"В связи с повреждением кабеля на территории РБ, возможны затруднения с доступом в сеть интернет к ресурсам "российского" сегмента", - говорится в сообщении на сайте компании.

 
Там отмечается, что "Белтелеком" приносит извинения за причиненные неудобства, пишет interfax.by
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