"Белтелеком" предупредил о возможных проблемах с доступом к российским интернет-ресурсам
РУП "Белтелеком" в пятницу предупредил о возможных проблемах с доступом к российским интернет-ресурсам.
"В связи с повреждением кабеля на территории РБ, возможны затруднения с доступом в сеть интернет к ресурсам "российского" сегмента", - говорится в сообщении на сайте компании.
Там отмечается, что "Белтелеком" приносит извинения за причиненные неудобства, пишет interfax.by
19:26 21/08/2021
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