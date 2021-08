Виктор Кувшинов из PandaDoc поблагодарил за поддержку. Выглядит отлично

Директор по продукту стартапа PandaDoc Виктор Кувшинов днём 21 августа опубликовал первое фото после освобождения из СИЗО. "Всем спасибо за поддержку! / Thanks everyone for the support!", — написал Кувшинов в своём аккаунте в Facebook.