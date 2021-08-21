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Виктор Кувшинов из PandaDoc поблагодарил за поддержку. Выглядит отлично

Директор по продукту стартапа PandaDoc Виктор Кувшинов днём 21 августа опубликовал первое фото после освобождения из СИЗО. "Всем спасибо за поддержку! / Thanks everyone for the support!", — написал Кувшинов в своём аккаунте в Facebook.

Виктор Кувшинов после освобождения

За решёткой топ-менеджер PandaDoc провёл 11 месяцев и 19 дней. Он был последним из четверых задержанных сотрудников компании, который оставался в СИЗО. Кувшинову инкриминировали мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере

В августе 2020 года Виктор Кувшинов помогал педагогам, которые входили в избирательные комиссии и заявили о нарушениях на выборах. Его задержали 2 сентября 2020-го.

"Дело PandaDoc" изначально считалось политическим из-за позиции основателя стартапа Никиты Микадо. После выборов он основал фонд помощи силовикам, которые решили уволиться из органов  по соображениям совести. Из-за арестов сотрудников компании в Беларуси Микадо приостановил этот проект.
euroradio.fm
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