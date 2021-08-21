+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белoрусы требовали запретить курение на балконах и в окнах: Что ответил Минздрав

Некоторым беларусам не по нраву то, что их соседи курят на балконах или в окно/форточку: сигаретный дым разлетается вокруг и проникает в открытые окна других жильцов. Они составили петицию на портале «Удобный город» и отправили ее в Минздрав. Из министерства пришел ответ.


В эмоционально составленной петиции говорилось:

 Настоящим обращением требуем предоставить сведения о том, когда и в нашей стране будет введён запрет на курение соседей в окна жилых квартир?

Мы - не курящие не можем открыть окно для проветривания из-за курящих внизу соседей.

Почему у них есть права, а мы должны с детьми задыхаться в своей квартире от их вони и в своей квартире прав не иметь?

В России уже действует такой запрет. Когда и мы сможем жить без табачной вони в своем доме?

Ответ пришел от заместителя министра – главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.

 Минздрав последовательно и целенаправленно формирует политику по противодействую табакокурению, направленную, в том числе, на охрану от табачного дыма некурящей части населения.

В 2019 году […] значительно расширено количество мест, где курение запрещено, включая запрет курения в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий.

Возможность введения запрета курения в окнах, на балконах и жилых помещениях сопряжена со сложностями юридического характера (понятие частной собственности). Для урегулирования данного вопроса необходимо внесение изменений в гражданско-правовые и жилищные правоотношения, регулирование которых не является компетенцией Минздрава.
The Village
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]