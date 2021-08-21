Белoрусы требовали запретить курение на балконах и в окнах: Что ответил Минздрав
Некоторым беларусам не по нраву то, что их соседи курят на балконах или в окно/форточку: сигаретный дым разлетается вокруг и проникает в открытые окна других жильцов. Они составили петицию на портале «Удобный город» и отправили ее в Минздрав. Из министерства пришел ответ.
В эмоционально составленной петиции говорилось:
Настоящим обращением требуем предоставить сведения о том, когда и в нашей стране будет введён запрет на курение соседей в окна жилых квартир?
Мы - не курящие не можем открыть окно для проветривания из-за курящих внизу соседей.
Почему у них есть права, а мы должны с детьми задыхаться в своей квартире от их вони и в своей квартире прав не иметь?
В России уже действует такой запрет. Когда и мы сможем жить без табачной вони в своем доме?
Ответ пришел от заместителя министра – главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.
Минздрав последовательно и целенаправленно формирует политику по противодействую табакокурению, направленную, в том числе, на охрану от табачного дыма некурящей части населения.
В 2019 году […] значительно расширено количество мест, где курение запрещено, включая запрет курения в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий.
Возможность введения запрета курения в окнах, на балконах и жилых помещениях сопряжена со сложностями юридического характера (понятие частной собственности). Для урегулирования данного вопроса необходимо внесение изменений в гражданско-правовые и жилищные правоотношения, регулирование которых не является компетенцией Минздрава.
15:40 21/08/2021
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