Черногория ужесточит правила въезда в страну
С 24 августа Черногория ужесточит правила въезда для иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают представители Института общественного здоровья Черногории.
Граждане Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Северной Македонии, Косово могут въезжать в Черногорию, как и раньше, без ограничений, пишет Еврорадио
Жители других стран при въезде должны выполнить одно из следующих условий:
— справку о прохождении вакцинации (полностью или первой дозой, Черногория признает также российскую вакцину “Спутник”);
— иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа;
— иметь отрицательный экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов;
— предоставить доказательства, что прибывающий уже болел COVID-19, а с момента получения первого положительного теста прошло не более 180 дней.
— Детям до 5 лет справки не нужны.
Если у гостей страны не будет ни одного из документов, его отправят на двухнедельную самоизоляцию. Выйти из неё можно после шестого дня пребывания в Черногории при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Усиленные карантинные ограничения будут действовать, как минимум, до 10 сентября.
Напомним, что в апреле Черногория отменили для белорусов (а также россиян и украинцев) все ограничения на въезд в страну.
13:05 21/08/2021
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