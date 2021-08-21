Граждане Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Северной Македонии, Косово могут въезжать в Черногорию, как и раньше, без ограничений, пишет Еврорадио





Жители других стран при въезде должны выполнить одно из следующих условий:





— справку о прохождении вакцинации (полностью или первой дозой, Черногория признает также российскую вакцину “Спутник”);





— иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа;





— иметь отрицательный экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов;





— предоставить доказательства, что прибывающий уже болел COVID-19, а с момента получения первого положительного теста прошло не более 180 дней.





— Детям до 5 лет справки не нужны.





Если у гостей страны не будет ни одного из документов, его отправят на двухнедельную самоизоляцию. Выйти из неё можно после шестого дня пребывания в Черногории при наличии отрицательного ПЦР-теста.





Усиленные карантинные ограничения будут действовать, как минимум, до 10 сентября.





Напомним, что в апреле Черногория отменили для белорусов (а также россиян и украинцев) все ограничения на въезд в страну.



