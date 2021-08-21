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Вот и лето прошло? Дожди и туман в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов 22 августа. Последний день нынешнего уик-энда в Беларуси выдастся достаточно теплым – до плюс 24 градусов.

Фото: © Белновости

Однако расслабляться не стоит – синоптики говорят, что воскресенье будет дождливым, а утром к тому же возможен туман.

Таким будет воскресенье
Как рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, завтра ожидается переменная облачность.

На большей части страны осадки не предвидятся, а вот в некоторых северных районах вероятны непродолжительные дожди.

В ночные и утренние часы отдельные локации республики окутает туман.

Что касается ветра, то он будет дуть с северо-запада – прогнозируется умеренным.

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха составит от +7 до +13 градусов, а днем воздух прогреется до 18-24 градусов тепла.

Города

В Минске завтра ожидается переменная облачность, но без осадков. Термометры в столице покажут от +20 до +22 градусов.

Практически такая же погода установится в Бресте, где, однако, будет чуть теплей – 22-24 градуса выше ноля.

И в городе Витебск сформируются почти идентичные метеорологические условия, разве что температура воздуха иная – от +19 до +21 градуса.

В Гомеле также день выдастся «сухим», будет переменная облачность и от +22 до +24 градусов.

А в Гродно – все то же самое за исключением температуры воздуха. Здесь ожидается 20-22 градуса со знаком плюс.
belnovosti.by
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