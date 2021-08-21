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Двум осужденным за протесты по требованию прокурора «химию» заменили на колонию

Двум жителям Новополоцка, которые были осуждены на 2 года «химии», ограничение свободы заменили на лишение свободы после того, как прокурор вынес протест на первоначальное решение суда, сообщают правозащитники.



 
24-летний Виктор Шаура (признан политическим заключенным) был задержан 13 августа 2020 года за события 10 августа в Новополоцке. Его обвинили по ст. 342 УК (участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Вместе с ним по делу проходил Виталий Шитиков. Согласно обвинению, преступление парней состояло в том, что они «вместе с другими людьми шли по проезжей части, впереди группы граждан, на красный сигнал светофора, выкрикивали лозунги, хлопали в ладоши и нецензурно ругались на милиционеров».

В январе прошел суд, обоих признали виновными, им дали 2 года «химии» (ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Они обжаловали приговор, но он остался без изменений. Парней отправили на «химию», но спустя некоторое время прокурор вынес протест на решение суда и потребовал более жесткого наказания. Была назначена повторная апелляция.

В июне прошел суд, на котором Виктору Шауре наказание заменили на 2 года лишения свободы, а Виталию Шитикову — 2,5 года лишения свободы, обоим в условиях общего режима. Об этом стало известно только теперь. Парни уже отправлены отбывать наказание. Виктор Шаура находится в колонии №22 в Ивацевичах.
Reform.by
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