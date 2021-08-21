



Причиной стала критика исполнителем продюсера в интервью в июне этого года. Предварительное судебное заседание запланировано на 27 августа.

Как сообщает Sputnik, речь идет о защите чести и деловой репутации. В Минском областном суде также уточнили, что дело будет рассматривать суд Смолевичского района. В качестве истца выступают экс-продюсеры Тимы Белорусских, а в роли ответчиков — сам исполнитель и Юрий Дудь.





Морозов Т. А. (Тима Белорусских) допустил ряд высказываний, которые порочат репутацию Розниченко А. Р. и Розниченко А. С. как граждан и как участников хозяйственных (экономических) отношений, а также умаляют их честь и достоинство», — сказано в исковом заявлении.





Среди прочего в иске указано, что с января этого года Белорусских прекратил сотрудничество с лейблом Kaufman, но принятые обязательства по заключенным договорам не исполняет.



