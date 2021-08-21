



Об этом сообщается в официальном аккаунте бондианы в Twitter, пишет gazeta.ru.





В публикации говорится, что премьера пройдет в лондонском королевском Альберт-холле.





Также сообщается, что продюсеры ленты Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Джоджи Фукунага появятся на красной дорожке вместе с исполнителем главной роли Дэниэлом Крейгом.