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Стала известна дата мировой премьеры нового фильма про Джеймса Бонда

Мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" состоится 28 сентября 2021 года.


Об этом сообщается в официальном аккаунте бондианы в Twitter, пишет gazeta.ru.

В публикации говорится, что премьера пройдет в лондонском королевском Альберт-холле.

Также сообщается, что продюсеры ленты Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Джоджи Фукунага появятся на красной дорожке вместе с исполнителем главной роли Дэниэлом Крейгом.
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