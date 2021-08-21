Лично повесил: Азаренок получил еще одну медаль от Лукашенко
Работник СТВ Григорий Азаренок получил очередную награду от правителя.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Напомним, 20 августа А. Лукашенко награждал представителей силового блока страны.
Пропагандист получил из рук Лукашенко медаль «За отвагу». Награду он ожидал с зимы — указ о его награждении был подписан еще в январе, пишет reform.by.
Тогда же были удостоены различных госнаград и еще несколько коллег Григория, такие как колумнист «СБ» Андрей Муковозчик и корреспондент «ОНТ» Игорь Тур.
Но именно медаль «За отвагу» досталась только Азаренку.
БП
07:46 21/08/2021
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