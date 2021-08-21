Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».









Напомним, 20 августа А. Лукашенко награждал представителей силового блока страны.





Пропагандист получил из рук Лукашенко медаль «За отвагу». Награду он ожидал с зимы — указ о его награждении был подписан еще в январе, пишет reform.by.

Тогда же были удостоены различных госнаград и еще несколько коллег Григория, такие как колумнист «СБ» Андрей Муковозчик и корреспондент «ОНТ» Игорь Тур.





Но именно медаль «За отвагу» досталась только Азаренку.