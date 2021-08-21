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Последний фигурант по делу PandaDoc Виктор Кувшинов освобожден

Менеджер по продукту компании PandaDoc Виктор Кувшинов освобожден из-под стражи, сообщает издание Reform.by со ссылкой на его родственников.

В конце августа 2020 года сооснователь компании Микита Микадо инициировал материальную помощь силовикам,  которые решили уволиться из правоохранительных органов  в связи с обострением обстановки в Беларуси после президентских выборов, а также курсы переподготовки, чтобы они могли получить профессию в сфере IT.  Однако в том же месяце Микадо покинул Беларусь.

2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски, сотрудников компании опрашивали силовики.

Позже стало известно о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 210 УК РБ (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении четырех сотрудников PandaDoс: директора Дмитрия Рабцевича, бухгалтера Юлии Шардыко, HR Владислава Михолапа и менеджера по продукту Виктора Кувшинова.


Через несколько дней им было предъявлено обвинение, но уже по статье мошенничество — ч. 4 ст. 209.

11 октября Рабцевича перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, а 13 октября изменена мера пресечения еще двум фигурантам дела — Шардыко и  Михолапу, они вернулись домой. Таким образом, под стражей до настоящего времени оставался только Кувшинов.

PandaDoc – международная компания, которая разрабатывает продукты для работы с документами.
smartpress.by
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