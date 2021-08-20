Началась четвертая волна? В Беларуси за сутки заболело коронавирусом 1738 человек. Такого не было с мая
За сутки в Беларуси зарегистрировали 1738 пациентов с COVID-19, а выписали 1723 человека, сообщили 20 августа в Министерстве здравоохранения. Таких показателей не было с конца мая.
По данным Минздрава всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 466 948 человек с COVID-19, выздоровели 460 813 пациентов, а умерли 3 659.
При этом 10 августа министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что рост заболеваемости COVID-19 прогнозируется в сентябре-октябре.
«Основное для всех специалистов — подготовиться к осени. Ещё раз проверить техническое оснащение всех видов оборудования, в том числе кислородное», — говорил он.
В конце мая в Минздраве Беларуси сообщали о третьей волне коронавируса. Однако Пиневич отмечал, что она проходит легче, чем осенью.
Тем временем в Германии институт Роберта Коха заявил о начале четвертой волны эпидемии коронавируса, сообщает Spiegel.
«Мы четко видим начало четвертой волны, которая уже набирает размах, особенно за счет заражений среди молодого взрослого населения», — говорится в отчете.
Отмечается, что рост количества заражений начался раньше, чем летом 2020 года, и на этот раз — особенно в группе от 10 до 49 лет.
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Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко 15 августа заявил, что, согласно исследованиям, иммунитет к COVID-19 есть в среднем у 38% белорусов. Также он рассказал о завозе в Беларусь китайской, американской и западной вакцин.
21:51 20/08/2021
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