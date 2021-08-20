По данным Минздрава всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 466 948 человек с COVID-19, выздоровели 460 813 пациентов, а умерли 3 659.

При этом 10 августа министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что рост заболеваемости COVID-19 прогнозируется в сентябре-октябре.





«Основное для всех специалистов — подготовиться к осени. Ещё раз проверить техническое оснащение всех видов оборудования, в том числе кислородное», — говорил он.





В конце мая в Минздраве Беларуси сообщали о третьей волне коронавируса. Однако Пиневич отмечал, что она проходит легче, чем осенью.

Тем временем в Германии институт Роберта Коха заявил о начале четвертой волны эпидемии коронавируса, сообщает Spiegel.





«Мы четко видим начало четвертой волны, которая уже набирает размах, особенно за счет заражений среди молодого взрослого населения», — говорится в отчете.





Отмечается, что рост количества заражений начался раньше, чем летом 2020 года, и на этот раз — особенно в группе от 10 до 49 лет.

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Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко 15 августа заявил, что, согласно исследованиям, иммунитет к COVID-19 есть в среднем у 38% белорусов. Также он рассказал о завозе в Беларусь китайской, американской и западной вакцин.