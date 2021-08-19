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В Киеве с начала года зафиксировали три случая редкой и опасной болезни - дирофиляриоза, переносчиками которой являются комары, сообщает РБК-Украина.





Отмечается, что заболевание провоцируют паразиты круглые гельминты из рода Dirofilaria. По словам медиков, переносчиками болезни являются комары. При укусе насекомого-переносчика происходит заражение гельминтом - как правило, это лишь одна особь. Далее паразит начинает развиваться под кожей, достигая длины свыше 10 см.

С начала года в Киеве извлекли трех гельминтов размером 11,7 см и 12 см - в одном случае из правой кисти, в двух других - из левого глаза.





Для дирофиляриоза характерно образование подкожных узлов, заболевание лечится исключительно хирургическим удалением паразита. Главные симптомы - отек, покраснение, появление опухоли в месте, где завелся паразит. При этом он может мигрировать под кожей, перемещаясь на расстояния до 30 см.





Дирофиляриоз проявляется очень отчетливо: человек жалуется на ощущение шевеления под кожей. С момента заражения до появления опухоли проходит не меньше месяца, а иногда и до двух лет.



