"Органами прокуратуры проанализированы информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "Слуцкая мясорубка", "Мирный БГУИР Чат", "Пружаны гэта наш горад", "Пружаны/Пружана". Установлено, что в них содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.





На основании закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции названных ресурсов экстремистскими материалами, пишет interfax.by





"Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре.