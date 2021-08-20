А теперь может сесть брат

На днях в Дубровно прошла очередная волна обысков. Первым делом силовики пришли к Юрию Свитину - брату мужчины, который был осужден за избиение местного прокурора. Во вторую очередь-наверное уже по привычке - пришли к Михаилу Чемурака.





Как нам стало известно, в Дубровно заведено уголовное дело за оскорбление того самого избитого прокурора. По версии силовиков, кто-то в социальных сетях высказал свое мнение о деле об избиении прокурора. Главный подозреваемый в оскорблении - брат осужденного, пише т orsha.eu









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