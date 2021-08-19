+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Татьяна Недбай: «Ситуация страшная, но и в ней есть свои плюсы»

Замглавы Белорусского ПЕН-центра, член Белорусского союза писателей — обе организации попали под прессинг властей — отвечает, разгромлена ли белорусская литература.


Фото из Facebook поэтессы

Замглавы Белорусского ПЕН-центра, член Белорусского союза писателей — обе организации попали под прессинг властей — отвечает, разгромлена ли белорусская литература.

— Нет, конечно. Авторы продолжают писать, пишут даже в тюрьмах, — рассказала Татьяна Недбай в интервью российской Новой газете. — Ситуация страшная, но и в ней есть свои плюсы. Давно уже у нас не было столько материала для литературы.

И давно не было такого внимания к белорусской литературе у мирового читателя. Зарубежный читатель хочет понимать, что у нас происходит, что мы чувствуем, как вообще все это случилось. И такая литература есть, ее становится все больше и больше. Светлана Алексиевич рассказала, что работает с жертвами репрессий и пишет книгу об этом. Вышел сборник новых стихов Дмитрия Строцева, побывавшего в заключении. Поэтесса Юлия Тимофеева издала на английском свой дневник.

Есть уже как минимум книг пятнадцать по следам последних событий. Конечно, это все выходит в основном за границей или онлайн, но такова теперь форма существования белорусской литературы, пишет .
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]