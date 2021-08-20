



Марса-Алам — это скорее не про угарные вечеринки, а про размеренный отдых. Главными фишками курорта называют дайвинг, коралловые рифы, марсианские пейзажи и природу, «еще не затоптанную туристами».





Для кого-то это может оказаться минусом, но за пределами отельных зон особых развлечений нет.





— Белорусы могли попасть туда на отдых и раньше, просто приходилось лететь в Хургаду и затем добираться туда на трансфере еще около 3 часов, — поясняют в туркомпаниях.





По ценам это не самый бюджетный египетский отдых: скорее, из категории средних цен и выше средних.





Например, в конце сентября путевка на 10 ночей в четырехзвездочном отеле на двоих стартует от 1260 долларов и выше, в пятизвездочном — от 1400 долларов и выше.