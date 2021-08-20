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Из Минска запускают новый чартер в Египет

С 18 сентября «Белавиа» начинает полеты в Марса-Алам. Это третий египетский город, куда белорусы смогут летать напрямую.


Марса-Алам — это скорее не про угарные вечеринки, а про размеренный отдых. Главными фишками курорта называют дайвинг, коралловые рифы, марсианские пейзажи и природу, «еще не затоптанную туристами». 

Для кого-то это может оказаться минусом, но за пределами отельных зон особых развлечений нет.

— Белорусы могли попасть туда на отдых и раньше, просто приходилось лететь в Хургаду и затем добираться туда на трансфере еще около 3 часов, — поясняют в туркомпаниях.

По ценам это не самый бюджетный египетский отдых: скорее, из категории средних цен и выше средних. 

Например, в конце сентября путевка на 10 ночей в четырехзвездочном отеле на двоих стартует от 1260 долларов и выше, в пятизвездочном — от 1400 долларов и выше.
Источник: onliner.by
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