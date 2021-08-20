Брестскую активистку Елену Гнаук отпустили
В Бресте из милиции отпустили 64-летнюю активистку Елену Гнаук.
Об этом женщина сама написала в Фейсбуке.
19 августа ее вызвали в РОВД, где и задержали. Ночь женщина провела в милиции.
Правозащитники сообщают, что дело Гнаук отправили на доработку.
В мае ее осудили по "хороводному делу" на два года "домашней химии".
Две недели назад на женщину завели еще одно уголовное дело - за "оскорбление президента".
16:21 20/08/2021
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