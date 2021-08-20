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Брестскую активистку Елену Гнаук отпустили

В Бресте из милиции отпустили 64-летнюю активистку Елену Гнаук.

Об этом женщина сама написала в Фейсбуке.


19 августа ее вызвали в РОВД, где и задержали. Ночь женщина провела в милиции. 

Правозащитники сообщают, что дело Гнаук отправили на доработку.

В мае ее осудили по "хороводному делу" на два года "домашней химии". 

Две недели назад на женщину завели еще одно уголовное дело - за "оскорбление президента".
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