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"The Beatles, Ella Fitzgerald и ария Ленского" - Колесникова поет конвою песни и улыбается в суде

20 августа продолжился закрытый суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

"The Beatles, Ella Fitzgerald и ария Ленского" - Колесникова поет конвою песни и улыбается в суде
Как рассказали в телеграм-канале штаба Виктора Бабарико, «Колесникова продолжает петь конвою».

19 агвуста «она исполнила попурри из The Beatles, Ella Fitzgerald и арию Ленского».

Подробности закрытого судебного заседания неизвестны, но Мария и Максим «держатся бодро, проводят консультации с адвокатами в перерыве и улыбаются», пишет telegraf.by

В чем их обвиняют?

Судебный процесс в закрытом режиме начался в Минском областном суде 4 августа.

Колесникову и Знака обвиняют по ч. 1 ст. 357 УК — «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти» — предусматривает до 12 лет лишения свободы, ч. 3 ст. 361 УК — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» — до 5 лет лишения свободы, ч. 1 ст. 361-1 УК — «Создание экстремистского формирования» — до 7 лет лишения свободы.

Напомним, Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября 2020. Позже ее заключили под стражу.

Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года и предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Мария Колесникова станцевала в начале закрытого суда над собой. В чем ее обвиняют?

В Минске 4 августа начался закрытый суд над членами основного состава Координационного совета Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Процесс является закрытым, на него допустили только представителей государственных и российских СМИ. В начале процесса Мария Колесникова улыбалась и пританцовывала, показывая руками сердце – символ кампании Виктора Бабарико.
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