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Редактора "Виртуального Бреста" наказали за "экстремистский материал"

Редактора сайта "Виртуальный Брест" Андрея Кухарчика суд признал виновным в "распространении экстремистского материала". Ему присудили штраф в 290 рублей (10 базовых величин) и постановили конфисковать оргтехнику, сообщает пресс-служба БАЖ.

Поводом стала публикация на сайте о задержании жителя Барановичей Владимира Гундаря. В качестве иллюстрации было фото Гундаря в рубашке с вышиванкой. Представители ГУБОПиК обнаружили там... свастику, и передали материалы в суд. 

16 июня суд Московского района Бреста признал публикацию на сайте "экстремистским материалом".

А через несколько недель на Кухарчика составили новый протокол — теперь уже за распространение "экстремистского материала". Причем речь шла все о той же публикации.

Протокол несколько раз возвращали в милицию на доработку. В конце концов 19 августа суд Московского района Бреста снова признал Кухарчика виновным.

Кстати, с оргтехникой, которую суд постановил конфисковать, могут возникнуть проблемы. Кухарчик на суде сообщил, что ее у него забрали еще в июле во время обыска и до сих пор не вернули.
Источник: euroradio.fm
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