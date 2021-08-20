Школьникам 1 сентября предложат "перевернуть страницу"
1 сентября школьники будут смотреть видео, на котором Лукашенко призвал "перевернуть страницу"
Во всех школах Беларуси 1 сентября проведут урок на патриотическую тему. В этом году для второй ступени среднего образования (5-9 класса) тема звучит так: «сила страны в единстве народа».
Национальный образовательный портал опубликовал план-конспект первого урока для школьников.
Из него следует, что учащиеся 5-9 классов будут смотреть 20-минутное выступление Лукашенко в Брестской крепости в этом году 22 июня. Среди прочего он предлагал белорусам "перевернуть страницу", напоминает Свабода
"Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единственная ценность — кусок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую часть независимой Беларуси.
Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, ценить и любить так, как могут только белорусы — умная, толерантная, направленная в будущее нация! И если хотим "людьми зваться" , мы это сделаем", — говорил он тогда.
Кроме того, как рекомендует методичка, дети будут составлять облако слов на тему "Народное единство" и обсуждать "новые факты преступлений нацистских карателей против мирного населения Беларуси".
Отмечается, что урок призван "способствовать формированию гражданственности, патриотизма, осознания своей принадлежности к белорусскому народу, воспитанию ответственности и готовности действовать в пользу Отечества".
Еще ученикам предлагают поразмышлять о том, почему возникла необходимость в "дне народного единства" и почему он будет отмечаться 17 сентября. Они смогут создать коллаж на тему "то, что нас объединяет"
11:19 20/08/2021
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