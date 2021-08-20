



Во всех школах Беларуси 1 сентября проведут урок на патриотическую тему. В этом году для второй ступени среднего образования (5-9 класса) тема звучит так: «сила страны в единстве народа».





Национальный образовательный портал опубликовал план-конспект первого урока для школьников.





Из него следует, что учащиеся 5-9 классов будут смотреть 20-минутное выступление Лукашенко в Брестской крепости в этом году 22 июня. Среди прочего он предлагал белорусам "перевернуть страницу", напоминает Свабода





"Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единственная ценность — кусок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую часть независимой Беларуси.





Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, ценить и любить так, как могут только белорусы — умная, толерантная, направленная в будущее нация! И если хотим "людьми зваться" , мы это сделаем", — говорил он тогда.





Кроме того, как рекомендует методичка, дети будут составлять облако слов на тему "Народное единство" и обсуждать "новые факты преступлений нацистских карателей против мирного населения Беларуси".





Отмечается, что урок призван "способствовать формированию гражданственности, патриотизма, осознания своей принадлежности к белорусскому народу, воспитанию ответственности и готовности действовать в пользу Отечества".





Еще ученикам предлагают поразмышлять о том, почему возникла необходимость в "дне народного единства" и почему он будет отмечаться 17 сентября. Они смогут создать коллаж на тему "то, что нас объединяет"