На портале право бай опубликовано соглашение, заключенное путем обмена письмами, пишет Инфобанк

Согласно этому соглашению Китайская народная республика должна поставить Республике Беларусь дактилоскопическую лабораторию стоимостью 1 000 000 юаней (это примерно 154 000 долларов США). Расчеты будут вестись через Беларусбанк:





"...Его превосходительству господину А.В.Червякову министру экономики Республики Беларусь





Ваше Превосходительство, От имени Правительства Китайской Народной Республики имею честь подтвердить, что в результате дружественных консультаций двух Сторон достигнуто соглашение о нижеследующем:





1. По просьбе Правительства Республики Беларусь Правительство Китайской Народной Республики выражает согласие на оказание технико-экономической помощи, главным содержанием которой является поставка оборудования для оснащения дактилоскопической лаборатории.





Китайская сторона несет ответственность за доставку соответствующего оборудования авиатранспортом в г. Минск, предоставление трехлетней гарантии начиная с даты его прибытия в Республику Беларусь, командирование необходимого технического персонала для проведения монтажа оборудования и пусконаладочных работ, обучение персонала Белорусской Стороны.





Расходы составляют 1 000 000 китайских юаней (включая расходы на транспортировку и страхование) и будут финансироваться в соответствии с Соглашением между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Республики Беларусь о технико-экономическом сотрудничестве от 18 сентября 2011 года.





2. После доставки оборудования в г. Минск Белорусская Сторона обязуется провести таможенную очистку, принять и доставить оборудование к месту монтажа, освободить его от ввозных таможенных пошлин, иных налогов и сборов при ввозе в Республику Беларусь, оказать содействие техническому персоналу Китайской Стороны в оформлении виз, лицензий и разрешений для въезда, выезда, пребывания и работы, взять на себя соответствующие расходы.





Белорусской Стороной выполнены соответствующие работы, но реконструкции и подготовке помещения для размещения оборудования дактилоскопической лаборатории, а также обеспечено электро- и водоснабжение, сеть Интернет.





3.После доставки оборудования в г. Минск Стороны осуществят совместную приемку по качеству, количеству, спецификациям и подписывают акты приема-передачи.





4. Организация, назначенная Правительством Китайской Народной Республики в соответствии с настоящим письмом и ответным письмом Вашего Превосходительства, выставит счет в четырех экземплярах.





Расчет будет произведен Государственным банком развития Китая и открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк».





В случае получения ответного письма от Вашего Превосходительства, подтверждающего вышеизложенное от имени Вашего Правительства, настоящее письмо и ответное письмо Вашего Превосходительства составят Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Республики Беларусь о поставке оборудования для оснащения дактилоскопической лаборатории..."