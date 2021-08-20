Откатают всех: власти покупают у Китая дактилоскопическую лабораторию за 1 000 000 юаней
Китайская народная республика должна поставить Беларуси дактилоскопическую лабораторию стоимостью 1 000 000 юаней (это примерно 154 000 долларов США).
На портале право бай опубликовано соглашение, заключенное путем обмена письмами, пишет Инфобанк.
Согласно этому соглашению Китайская народная республика должна поставить Республике Беларусь дактилоскопическую лабораторию стоимостью 1 000 000 юаней (это примерно 154 000 долларов США). Расчеты будут вестись через Беларусбанк:
"...Его превосходительству господину А.В.Червякову министру экономики Республики Беларусь
Ваше Превосходительство, От имени Правительства Китайской Народной Республики имею честь подтвердить, что в результате дружественных консультаций двух Сторон достигнуто соглашение о нижеследующем:
1. По просьбе Правительства Республики Беларусь Правительство Китайской Народной Республики выражает согласие на оказание технико-экономической помощи, главным содержанием которой является поставка оборудования для оснащения дактилоскопической лаборатории.
Китайская сторона несет ответственность за доставку соответствующего оборудования авиатранспортом в г. Минск, предоставление трехлетней гарантии начиная с даты его прибытия в Республику Беларусь, командирование необходимого технического персонала для проведения монтажа оборудования и пусконаладочных работ, обучение персонала Белорусской Стороны.
Расходы составляют 1 000 000 китайских юаней (включая расходы на транспортировку и страхование) и будут финансироваться в соответствии с Соглашением между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Республики Беларусь о технико-экономическом сотрудничестве от 18 сентября 2011 года.
2. После доставки оборудования в г. Минск Белорусская Сторона обязуется провести таможенную очистку, принять и доставить оборудование к месту монтажа, освободить его от ввозных таможенных пошлин, иных налогов и сборов при ввозе в Республику Беларусь, оказать содействие техническому персоналу Китайской Стороны в оформлении виз, лицензий и разрешений для въезда, выезда, пребывания и работы, взять на себя соответствующие расходы.
Белорусской Стороной выполнены соответствующие работы, но реконструкции и подготовке помещения для размещения оборудования дактилоскопической лаборатории, а также обеспечено электро- и водоснабжение, сеть Интернет.
3.После доставки оборудования в г. Минск Стороны осуществят совместную приемку по качеству, количеству, спецификациям и подписывают акты приема-передачи.
4. Организация, назначенная Правительством Китайской Народной Республики в соответствии с настоящим письмом и ответным письмом Вашего Превосходительства, выставит счет в четырех экземплярах.
Расчет будет произведен Государственным банком развития Китая и открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк».
В случае получения ответного письма от Вашего Превосходительства, подтверждающего вышеизложенное от имени Вашего Правительства, настоящее письмо и ответное письмо Вашего Превосходительства составят Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Республики Беларусь о поставке оборудования для оснащения дактилоскопической лаборатории..."
10:49 20/08/2021
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