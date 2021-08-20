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Шок! Минчанка бросила двухмесячного младенца в притоне

Обитатели квартиры пытались заботиться о ребенке, а мать попала в больницу с наркотическим опьянением

Дикую историю рассказал телеканал СТВ. 30-летняя женщина бросила своего двухмесячного ребенка в квартире, которая имеет репутацию притона. Благо, обитатели притона отнеслись к малышу с сочувствием и даже пытались заботиться о нем, как умели.

Тревогу забила знакомая горе-мамаши, которая несколько дней не могла с ней связаться и обратилась в милицию. Женщину нашли в одной из минских больниц – оказалось, что та попала в лечебное учреждение в состоянии наркотического опьянения. А вот ребенка при ней не оказалось.

Как выяснилось, женщина оставила младенца в Минске, в квартире знакомых. Малыша действительно обнаружили по адресу, который она назвала, но квартира оказалась притоном. Там уже давно было отключено за неуплату электричество, в холодильнике не было продуктов. 

Оставляя на попечение обитателей притона младенца, мать оставила вместе с ним и немного детского питания. Люди, находившиеся в притоне, заботились о ребенке, как умели – кормили его смесями, если он очень сильно плакал. 

В квартире двухмесячный малыш провел три дня.

Ребенка доставили в больницу.
Источник: KP.BY
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