



Когда пациенту понадобится восполнить инсулин в дозаторе, он должен будет просто проглотить таблетку, которая доберётся по пищеварительной системе до импланта рядом с тонкой кишкой. При помощи магнитов он перевернёт капсулу нужной стороной, проткнёт выдвигающейся иглой и выкачает инсулин в резервуар,, пишет dev.by. Дозатор заряжается беспроводным способом, что сводит к минимуму хирургическое вмешательство для поддержки его работы. Пустая капсула продолжит движение по ЖКТ и покинет организм естественным путём.









Sant’Anna School of Advanced Studies





На первый взгляд, схема выглядит пугающе. Но на самом деле у неё есть преимущества перед многими существующими методами контроля сахара в крови для диабетиков, отмечают исследователи. Например, перед шприцами и инсулиновыми помпами, которые подают гормон через катетер и иглу — особенно если инъекции необходимо делать несколько раз в день.





Пока систему испытывали на трёх свиньях, больных диабетом. С помощью неё исследователи смогли регулировать уровень сахара в крови животных в течение нескольких часов. Они планируют усовершенствовать аппарат, чтобы лучше защитить его от контакта с жидкостями внутри тела.















