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«Не дают разрешение». Жена белорусского активиста Шишова заявила, что не может его похоронить

Гражданская жена белоруса Виталия Шишова, которого нашли мертвым в Киеве 3 августа, заявила, что его до сих пор не разрешают похоронить.

Божена Жолудь на акции памяти Виталия Шишова в Киеве (Фото: НВ)

Об этом она рассказала в интервью Суспільному.

Божена Жолудь сказала, пишет nv.ua, что прокуратура не дает ей разрешение на похороны, аргументируя это следственными действиями.

«Сказали, что в камере, где он находится, температура +5…+7 градусов… Если не будут проводиться еще какие-то следственные действия над телом, почему они не хоронят его. Не было никаких бумаг, что нужно сохранить тело тщательно или забальзамировать его, не было такого указания… Прокуратура говорит, что задавайте вопросы моргу, морг тоже говорит: мы тут при чем, как нам скажут, мы так и будем делать, задавайте вопросы следователю. Следователь говорит: я тут при чем, вам необходимо разрешение о захоронении от прокуратуры. Прокуратура не дает разрешение… Насколько я понимаю, они пригласили литовскую сторону для независимой экспертизы, а эта экспертиза еще не прошла».

Супруга Шишова сказала, что его планируют хоронить в Украине, в том числе чтобы украинская сторона могла в случае необходимости провести эксгумацию. Она объяснила, что Шишов хотел быть кремированным, но она не может выполнить его последнюю волю.

По словам Божены Жолудь, ни прокуратур , ни следствие официально не комментируют ход расследования, сейчас продолжаются допросы белорусов.
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