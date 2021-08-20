Фотограф Дмитрий Дмитриев вышел на свободу после 15 суток ареста

Утром 20 августа из ИВС на улице Окрестина вышел фотограф газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев, сообщили его родственники. Он отбывал срок якобы за «неповиновение милиции».