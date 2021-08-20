Во время разговора с водителем, 39-летним белорусом, выяснилось, что он перевозил 20 тонн древесины, и что в 30 км от Белостока у него вышло из строя колесо. Мужчина демонтировал поврежденное колесо, но не установил новое и продолжил движение, - сообщает полиция Белостока.

Таким образом он хотел доехать до города Семятыче.

В ходе осмотра автомобиля полиция установила, что у грузовика были изношены тормозные колодки и заблокирован тормозной суппорт. У водителя тут же изъяли свидетельство о регистрации транспортного средства и запретили продолжать движение.





Водителя оштрафовали, штраф выписан и транспортной компании, которой принадлежит грузовик, в связи с ненадлежащим техническим состоянием и неправильным обслуживанием фуры.