Вы такое видели? Белорус в полуприцепе без колеса вез 20 тонн древесины
В Белостоке на улице Заблудовской полицейские заметили грузовик, в полуприцепе которого отсутствовало колесо. Фура тут же была остановлена для проверки.
Во время разговора с водителем, 39-летним белорусом, выяснилось, что он перевозил 20 тонн древесины, и что в 30 км от Белостока у него вышло из строя колесо. Мужчина демонтировал поврежденное колесо, но не установил новое и продолжил движение, - сообщает полиция Белостока.
Таким образом он хотел доехать до города Семятыче.
В ходе осмотра автомобиля полиция установила, что у грузовика были изношены тормозные колодки и заблокирован тормозной суппорт. У водителя тут же изъяли свидетельство о регистрации транспортного средства и запретили продолжать движение.
Водителя оштрафовали, штраф выписан и транспортной компании, которой принадлежит грузовик, в связи с ненадлежащим техническим состоянием и неправильным обслуживанием фуры.
08:37 20/08/2021
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