+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Вы такое видели? Белорус в полуприцепе без колеса вез 20 тонн древесины

В Белостоке на улице Заблудовской полицейские заметили грузовик, в полуприцепе которого отсутствовало колесо. Фура тут же была остановлена для проверки.


Во время разговора с водителем, 39-летним белорусом, выяснилось, что он перевозил 20 тонн древесины, и что в 30 км от Белостока у него вышло из строя колесо. Мужчина демонтировал поврежденное колесо, но не установил новое и продолжил движение, - сообщает полиция Белостока. 

Таким образом он хотел доехать до города Семятыче. 

В ходе осмотра автомобиля полиция установила, что у грузовика были изношены тормозные колодки и заблокирован тормозной суппорт. У водителя тут же изъяли свидетельство о регистрации транспортного средства и запретили продолжать движение. 

Водителя оштрафовали, штраф выписан и транспортной компании, которой принадлежит грузовик, в связи с ненадлежащим техническим состоянием и неправильным обслуживанием фуры.
ABW.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]