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В аварии возле Дома футбола пострадала известная модель. ДТП попало на видео

Как сообщалось, вчера около 16:10 на проспекте Победителей в Минске, возле Дома футбола, столкнулись автомобили Volkswagen и Mercedes, от удара Volkswagen перевернулся.

Автор: Виталий Петрович.читатель для Auto.Onliner

Медицинская помощь потребовалась шестерым пострадавшим. Сегодня читатель предоставил Onlíner видео, на которое попал момент ДТП.

Видео


Хоть запись и не очень хорошего качества, на ней отчетливо виден сигнал светофора, который горел по направлению движения автомобиля Mercedes: зеленый уже мигал, но в момент пересечения Mercedes стоп-линии еще не переключился на желтый. И судя по видео, еще до стоп-линии водитель Mercedes увидел Volkswagen, потому как стал менять направление движения, пытаясь уйти от удара. Уйти не удалось, и Mercedes врезался в правый бок Volkswagen. Оба автомобиля вынесло за пределы проезжей части, а на тротуаре в этот момент находились люди — их чудом не задело. Volkswagen опрокинулся.


 
     

Официально

Обстоятельства аварии рассказали в ГАИ Минска: «Около 16:10 29-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной. При повороте налево вблизи дома №20 он не уступил дорогу встречному автомобилю Mercedes и столкнулся с ним. От удара транспортные средства выбросило за пределы проезжей части, Volkswagen опрокинулся. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась четверым пассажирам автомобиля Volkswagen и двоим пассажирам автомобиля Mercedes».

Информация предварительная, Госавтоинспекция проводит разбирательство.

О пострадавших


Информация о происшествии появилась в Instagram Дарьи Реут, второй вице-миссис в конкурсе «Миссис Мира — 2018». Судя по опубликованной информации, Дарья с детьми находились в Volkswagen в момент аварии.

«Все хорошо, отделались легкими переломами, главное, что дети в порядке», — написала она.

Дарья подтвердила корреспонденту Onlíner, что у нее перелом челюсти и легкое сотрясение. В машине она была с супругом и ребенком.

«Главное, что дети живы и просто испугались. А за 5 минут до аварии нас остановил гаишник, чтобы проверить, пристегнуты ли они... И сейчас я ему благодарна больше всего на свете», — рассказала участница ДТП.

Дарья также сообщила обстоятельства произошедшего.

«Мы поворачивали налево, и на скорости в нас въехала другая машина. Вроде как нашу машину перевернуло в воздухе. Я только помню, что закрыла глаза, а очнулась спустя 30 минут. Момент поворота, как нас доставали — ничего не помню. Дальше состояние шока. Для такой аварии мы отделались легкими травмами и, самое главное, живы», — написала она.
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