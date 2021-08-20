



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.





Он является бывшим главой вооруженных сил Гвинеи-Бисау, и с мая 2012 года на него наложен запрет ООН на поездки в связи с его участием в государственном перевороте в апреле 2012 года.





Инджаи считался одной из самых могущественных дестабилизирующих фигур в Гвинее-Бисау, используя незаконные доходы для подкупа и дестабилизации иностранных правительств и подрыва верховенства закона во всем регионе.





Инджай был обвинен в заговоре с целью наркотерроризма, в заговоре с целью ввоза кокаина, в заговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации и в заговоре с целью приобретения и передачи зенитных ракет.