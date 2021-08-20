+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Госдеп объявил вознаграждение 5 млн долларов за информацию о торговце наркотиками из Гвинеи-Бисау

Госдеп объявил вознаграждение 5 млн долларов за информацию о торговце наркотиками из Гвинеи-Бисау. Антонио Инджаи возглавлял преступную организацию, которая в течение многих лет принимала активное участие в незаконном обороте наркотиков в регионе, даже будучи главой вооруженных сил Гвинеи-Бисау.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Он является бывшим главой вооруженных сил Гвинеи-Бисау, и с мая 2012 года на него наложен запрет ООН на поездки в связи с его участием в государственном перевороте в апреле 2012 года.

Инджаи считался одной из самых могущественных дестабилизирующих фигур в Гвинее-Бисау, используя незаконные доходы для подкупа и дестабилизации иностранных правительств и подрыва верховенства закона во всем регионе.

Инджай был обвинен в заговоре с целью наркотерроризма, в заговоре с целью ввоза кокаина, в заговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации и в заговоре с целью приобретения и передачи зенитных ракет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]