+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Грибник просидел на дереве в лесу несколько часов - спасался от диких кабанов

В итоге мужчину спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного управления МЧС.

Инцидент произошел накануне, 18 августа, в Ляховичском районе. В 16:00 в диспетчерскую службу МЧС позвонил житель Барановичей и сообщил, что не может выйти из леса близ деревни Коньки, потому что подвернул ногу. 
Фото: МЧС

Как выяснилось впоследствии, мужчина находился в лесу с утра – приехал за грибами. Около полудня грибник наткнулся на агрессивных диких кабанов, убежал в чащу и залез на дерево.

Там он просидел несколько часов, пока кабанов не спугнули проходившие рядом лоси.

У мужчины был с собой телефон, но позвонить он не мог, не было связи. Только в 16:00 грибнику удалось дозвониться в МЧС.

Район, где находился мужчина, был непростой, подъехать вплотную к лесу спасатели не могли: с одной стороны – железная дорога, с другой – река Щара. В итоге сотрудники МЧС все же пробрались в чащу и нашли грибника. 

В лесу начало темнеть, идти обратно тем же путем было невозможно – где-то надо было ползти по заросшим кустарникам, веткам, бурелому, а мужчина передвигался с трудом, – рассказали в МЧС.

К счастью, у местного дачника была надувная лодка, и грибника удалось эвакуировать по реке. Мужчину передали медикам скорой.
belnovosti.by/
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]