Инцидент произошел накануне, 18 августа, в Ляховичском районе. В 16:00 в диспетчерскую службу МЧС позвонил житель Барановичей и сообщил, что не может выйти из леса близ деревни Коньки, потому что подвернул ногу.

Фото: МЧС





Как выяснилось впоследствии, мужчина находился в лесу с утра – приехал за грибами. Около полудня грибник наткнулся на агрессивных диких кабанов, убежал в чащу и залез на дерево.





Там он просидел несколько часов, пока кабанов не спугнули проходившие рядом лоси.





У мужчины был с собой телефон, но позвонить он не мог, не было связи. Только в 16:00 грибнику удалось дозвониться в МЧС.





Район, где находился мужчина, был непростой, подъехать вплотную к лесу спасатели не могли: с одной стороны – железная дорога, с другой – река Щара. В итоге сотрудники МЧС все же пробрались в чащу и нашли грибника.





В лесу начало темнеть, идти обратно тем же путем было невозможно – где-то надо было ползти по заросшим кустарникам, веткам, бурелому, а мужчина передвигался с трудом, – рассказали в МЧС.





К счастью, у местного дачника была надувная лодка, и грибника удалось эвакуировать по реке. Мужчину передали медикам скорой.