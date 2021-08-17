Дочь сбежавшего президента Афганистана ведет богемный образ жизни в США
Пока бывший глава Афганистана Ашраф Гани бежит из страны, в буквальном смысле оставляя на взлетно-посадочной полосе разбросанные в спешке доллары, его дочка Мариам спокойно живет себе в Нью-Йорке и особо не скрывается.
Дочь президента Афганистана Мариам Гани. Кадр из видео
Пока бывший глава Афганистана Ашраф Гани бежит из страны, в буквальном смысле оставляя на взлетно-посадочной полосе разбросанные в спешке доллары, его дочка Мариам спокойно живет себе в Нью-Йорке и особо не скрывается. Больше того, если женщины на ее исторической родине попали под жесткий гнет талибов* ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация), то счастливица Мариам, которую вовремя вывезли за океан, ведет на отцовские деньги весьма богемный образ жизни, пишет kp.ru
Ее смогли разыскать корреспонденты газеты The New York Post, но разговаривать с ними женщина отказалась.
Тем не менее журналисты смогли раскопали некоторые подробности ее жизни. 42-летняя Мариам ведет образ жизни творческой богемы: работает режиссером, художником и писателем в Нью-Йорке, где она, собственно, и родилась. Проживает дочка экс-президента в квартире в престижном зеленом квартале Клинтон-Хилл.
Надо сказать, что Ашраф Гани, бросивший пост президента Афганистана, когда «Талибан» окружил Кабул, человек крепко вписанный в западный истеблишмент: читал лекции в Гарварде и трудился во Всемирном банке. И дочку воспитал в традициях респектабельных американских политиков. Мариам закончила Университет Нью-Йорка, а затем Школу визуальных искусств и с головой окунулась в мутные воды творческой богемы.
Занятно, что сама девушка родилась в Нью-Йорке, но в своем творчестве активно использует тему израненной родины предков. В ее официальной фильмографии всего две документалки: «Что мы оставили незаконченным» о пяти незавершенных кинолентах, которые свободолюбивые афганцы положили на дальнюю полку в годы «советской оккупации» страны, и «Короткая история разрушений», повествующая о двух зданиях: в Кабуле и немецком Касселе. И тут Мариам, конечно, дала маху: идея была в том, чтобы показать, как война разрушает все живое, только вот немцев во время Второй мировой бомбили дружественные США англичане.
Конечно, никто за пределом узкого круга ценителей подобного рода искусства о картинах не слышал. Зато фотографии и художественные работы Гани выставляют в престижных американских музеях современного искусства, включая музей Гуггенхайма, «Метрополитен-музей», галерея «Тейт Модерн».
Девушка никогда особо не распространялась по поводу того, на чьи деньги с комфортом устроилась в «Большом яблоке». Разве что в давнем интервью The New York Times назвала отца «замечательным человеком», но и только.
Зато сейчас, похоже, девушка готова оседлать тему сочувствия афганскому народу.
- Я в ярости и в скорби и ужасно боюсь за семью, друзей и коллег, оставшихся в Афганистане, и я активно работаю, чтобы сделать все возможное для них, — написала Гани на своей страничке в Инстаграме .
Как именно она работает на благо афганцев, девушка тактично умолчала. Что-то нам подсказывает, что речь идет не о сборе гуманитарной помощи, а о том, чтобы быстренько смастерить новую документалку о страданиях страны, которую Мариам знает лишь понаслышке - пока тема не ушла.
20:26 19/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение