Дочь президента Афганистана Мариам Гани. Кадр из видео





Пока бывший глава Афганистана Ашраф Гани бежит из страны, в буквальном смысле оставляя на взлетно-посадочной полосе разбросанные в спешке доллары, его дочка Мариам спокойно живет себе в Нью-Йорке и особо не скрывается. Больше того, если женщины на ее исторической родине попали под жесткий гнет талибов* ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация), то счастливица Мариам, которую вовремя вывезли за океан, ведет на отцовские деньги весьма богемный образ жизни, пише т kp.ru





Ее смогли разыскать корреспонденты газеты The New York Pos t, но разговаривать с ними женщина отказалась.





Тем не менее журналисты смогли раскопали некоторые подробности ее жизни. 42-летняя Мариам ведет образ жизни творческой богемы: работает режиссером, художником и писателем в Нью-Йорке, где она, собственно, и родилась. Проживает дочка экс-президента в квартире в престижном зеленом квартале Клинтон-Хилл.





Надо сказать, что Ашраф Гани, бросивший пост президента Афганистана, когда «Талибан» окружил Кабул, человек крепко вписанный в западный истеблишмент: читал лекции в Гарварде и трудился во Всемирном банке. И дочку воспитал в традициях респектабельных американских политиков. Мариам закончила Университет Нью-Йорка, а затем Школу визуальных искусств и с головой окунулась в мутные воды творческой богемы.





Занятно, что сама девушка родилась в Нью-Йорке, но в своем творчестве активно использует тему израненной родины предков. В ее официальной фильмографии всего две документалки: «Что мы оставили незаконченным» о пяти незавершенных кинолентах, которые свободолюбивые афганцы положили на дальнюю полку в годы «советской оккупации» страны, и «Короткая история разрушений», повествующая о двух зданиях: в Кабуле и немецком Касселе. И тут Мариам, конечно, дала маху: идея была в том, чтобы показать, как война разрушает все живое, только вот немцев во время Второй мировой бомбили дружественные США англичане.





Конечно, никто за пределом узкого круга ценителей подобного рода искусства о картинах не слышал. Зато фотографии и художественные работы Гани выставляют в престижных американских музеях современного искусства, включая музей Гуггенхайма, «Метрополитен-музей», галерея «Тейт Модерн».





Девушка никогда особо не распространялась по поводу того, на чьи деньги с комфортом устроилась в «Большом яблоке». Разве что в давнем интервью The New York Times назвала отца «замечательным человеком», но и только.





Зато сейчас, похоже, девушка готова оседлать тему сочувствия афганскому народу.





- Я в ярости и в скорби и ужасно боюсь за семью, друзей и коллег, оставшихся в Афганистане, и я активно работаю, чтобы сделать все возможное для них, — написала Гани на своей страничке в Инстаграме .





Как именно она работает на благо афганцев, девушка тактично умолчала. Что-то нам подсказывает, что речь идет не о сборе гуманитарной помощи, а о том, чтобы быстренько смастерить новую документалку о страданиях страны, которую Мариам знает лишь понаслышке - пока тема не ушла.



