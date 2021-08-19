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США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тыс. человек

Присутствие США в городе насчитывает более 5,2 тыс. военнослужащих, отметили в Пентагоне

США к настоящему моменту эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы, пишет ТАСС.
"С начала операции по эвакуации 14 августа мы вывезли по воздуху в целом около 7 тыс. человек", - сказал он. При этом, по словам Тейлора, за последние сутки из аэропорта вылетели 12 рейсов с 2 тыс. человек на борту.

В целом же, по его словам, с конца июля из Афганистана были эвакуированы около 12 тыс. человек, в том числе граждане США, сотрудники посольства США, афганцы, подавшие заявления на специальные иммиграционные визы, а также другие лица, которых эвакуировали в координации с американскими властями.

Более 5,2 тыс. американских военнослужащих в данный момент находятся в аэропорту столицы Афганистана, обеспечивая его безопасность, сообщил Тейлор. 

"Военное присутствие США в Кабуле в настоящее время насчитывает более 5,2 тыс. военнослужащих. Аэропорт Кабула остается в безопасности и открытым для полетов", - отметил он.

Генерал рассказал, что сейчас в аэропорт можно попасть с нескольких пропускных пунктов, "что поможет ускорить процесс проверки документов в безопасном и упорядоченном ключе". Он подчеркнул, что за последнее время американские военнослужащие "не сталкивались ни с инцидентами в сфере безопасности, ни с разного рода помехами, но продолжают признавать опасность, присущую работе в этих условиях".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
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