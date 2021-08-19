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Фигурантка дела Шеремета, врач Кузьменко заявила, что за ней следят

"Если вдруг начну брать вину на себя – это вопль о помощи", - написала Юлия Кузьменко.

Фигурантка дела Шеремета, врач Кузьменко заявила, что за ней следят
Кузьменко (слева) заявила, что ее, Антоненко и Дугарь преследуют Фото: Julia Kiyan Kuzmenko / Facebook
Одна из трех подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко заявила, что за ней и другими фигурантами, Яной Дугарь и Андреем Антоненко, следят. Об этом она написала в Facebook 18 августа.
"Ситуация неприятная: нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", – написала Кузьменко.

Медик не сообщила деталей, но подчеркнула, что у нее нет суицидальных настроений, ее машина в идеальном состоянии, она очень внимательный водитель и никаких проблем со здоровьем, включая психическое, у нее нет – это подтверждено психиатрической экспертизой. 

"В случае, если вдруг я начну брать вину за убийство Шеремета на себя — это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи", – подытожила Кузьменко.

Дугарь сообщила, что за ней следят, в доме срабатывает сигнализация, "идет запугивание и давление на психологическое состояние", 6 августа. Она предположила, что давить на фигурантов дела могут те, "кто действительно знает причастных к убийству Шеремета или имеет отношение к этому".

Кузьменко тогда не исключала, что за ней также могут следить, но свидетельств этому не видела – ей только за несколько дней до того сменили меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.

Основатель сайта "Белорусский партизан" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
gordonua.com
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