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Полтонны афганского героина: в Минске начинается суд по делу

о предварительным данным, на черном рынке партия наркотиков, которую изъяли Минске, стоит не менее 50 миллионов долларов.

 Суд Московского района Минска 20 августа начнет рассмотрение уголовного дела о незаконном обороте крупной партии героина, совершенном организованной группой, сообщили в суде, пишет sputnik.by
По делу проходят четыре обвиняемых, из них одна женщина.
Члены организованной международной организованной группы обвиняются в том, что с мая по ноябрь 2019 года организовали поставку героина с территории Исламской Республики Афганистан под видом поставки фруктов в страны Европейского Союза через Беларусь.

"Первое судебное заседание по делу назначено на пятницу на 11:00" - сообщили Sputnik в суде Московского района.
По результатам расследования наркоторговцам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. В соответствии с ч. 4 ст. 328 предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы.
В начале апреля 2021 года обвиняемые уже доставлялись в суд, где прошло предварительное судебное заседание, материалы дела были отправлены на доработку.

Героин под видом фруктов

Как ранее сообщалось со ссылкой на СК, который расследовал дело, фигуранты дела привезли в Беларусь 550 килограммов героина под видом фруктов и спрятали в тайнике на складе в Заводском районе Минска.
Участников наркотрафика задержали сотрудники милиции в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Следователи установили, что в организованной группе, которая была частью международной преступной структуры, четко распределялись роли. Руководитель вовлекал преступную деятельность новых лиц с целью увеличения объемов продаж и прибыли.
Кроме этого, в группе большое внимание уделялось вопросам конспирации. Подчиненные участники группы, где была установлена жесткая дисциплина, искали потребителей, хранили мелкие партии, обеспечивали прикрытие для незаконных перевозок.
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