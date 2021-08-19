Его тема звучит так: «Единство белорусского народа основа независимой страны»

Сформулирована и целевая установка урока:





«2021 год объявлен в Республике Беларусь Годом народного единства. Первый урок нового учебного года (1 сентября 2021 года) должен максимально раскрыть сплоченность, солидарность и взаимопонимание белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства, чтобы всегда оставаться нацией и быть частью единства с другими», написано в документе.

Известны также и некоторые подробности первого урока. На нем школьникам расскажут о Конституции

«Наиболее часто в Конституции повторяются слова: гражданин, закон, совет, право, Президент (эти слова могут быть составлены учащимися из букв)», написано в плане-конспекте.