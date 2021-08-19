+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На первом уроке 1 сентября школьникам могут предложить складывать из букв слово "президент"

На национальном образовательном портале опубликован план-конспект первого урока в 2021/2022 учебном году.

Его тема звучит так: «Единство белорусского народа   основа независимой страны»
 
Сформулирована и целевая установка урока:

«2021 год объявлен в Республике Беларусь Годом народного единства. Первый урок нового учебного года (1 сентября 2021 года) должен максимально раскрыть сплоченность, солидарность и взаимопонимание белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства, чтобы всегда оставаться нацией и быть частью единства с другими», написано в документе.
 
Известны также и некоторые подробности первого урока. На нем школьникам расскажут о Конституции  
 
«Наиболее часто в Конституции повторяются слова: гражданин, закон, совет, право, Президент (эти слова могут быть составлены учащимися из букв)», написано в плане-конспекте.
Источник: blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]