Вчера стало известно, что философу и методологу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение по ст. 342 УК, а еще, что его в СИЗО заставляют сбрить бороду.





Максим Горюнов увидел в нем более глубокий смысл и Это стандартное требование к заключенным, но философ, публицист и беларуский радиоведущийувидел в нем более глубокий смысл и написал смешной и точный пост о том, что вообще происходит в Беларуси.





— Пока не забыл — когда Лукашенко арестовывает журналистов, это выглядит хоть и ужасно, но логично:





диктатура и журналистка несовместимы.





диктатор арестовал журналистов — это стандартный сюжет из учебника.





проблема в том, что Лукашенко арестовывает не только журналистов.





за последний месяц в Беларуси разогнали:





общину кришнаитов,





общество пчеловодов,





общество велосипедистов





и огромная свежая вишня на этом торте — общество философов «Лятучы ўніверсітэт».





его основатель, философ Мацкевич, вторую неделю сидит в тюрьме КГБ.





из последних новостей — Мацкевич передаёт,





что от него требуют сбрить бороду.





сразу возникает ряд вопросов:





чем опасны кришнаиты и пчеловоды?





на что способны велосипедисты?





самый острый вопрос наших дней — какая сила заключена в бороде философа Мацкевича?





мой вариант: суть в том, что заголовок «диктатор атакует журналистов» — это для Венгрии и для Гонконга.





для Беларуси больше подходит заголовок «колхозники шугают чужаков».





колхоз в Беларуси — это как шариат в Центральной Азии: свод правил как жить правильно.





кришнаиты и велосипедисты — враги колхоза, носители чуждой тлетворной культуры.





велосипедист не сеет овёс, кришнаит не ест колбасу, пчеловод не умеет ходить строем





и этим всё сказано.





что касается философа с бородой,





то он говорит непонятное — пугающе непонятное — и скорее всего является мозговым центром велосипедистов и пчеловодов.





P. S. в юности много раз читал трактат «Диктатура» Карла Шмитта и по-моему нет ничего более далёкого от нынешних беларуских реалий, чем эта книга