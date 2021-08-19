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"Колхоз в Беларуси - это как шариат"

Беларус смешно и точно объяснил, что у нас происходит

"Колхоз в Беларуси - это как шариат"
Вчера стало известно, что философу и методологу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение по ст. 342 УК, а еще, что его в СИЗО заставляют сбрить бороду. 

Это стандартное требование к заключенным, но философ, публицист и беларуский радиоведущий Максим Горюнов увидел в нем более глубокий смысл и написал смешной и точный пост о том, что вообще происходит в Беларуси.

 — Пока не забыл — когда Лукашенко арестовывает журналистов, это выглядит хоть и ужасно, но логично: 

диктатура и журналистка несовместимы.

диктатор арестовал журналистов — это стандартный сюжет из учебника.

проблема в том, что Лукашенко арестовывает не только журналистов.

за последний месяц в Беларуси разогнали:

общину кришнаитов,

общество пчеловодов,

общество велосипедистов

и огромная свежая вишня на этом торте — общество философов «Лятучы ўніверсітэт».

его основатель, философ Мацкевич, вторую неделю сидит в тюрьме КГБ.

из последних новостей — Мацкевич передаёт,

что от него требуют сбрить бороду.

сразу возникает ряд вопросов:

чем опасны кришнаиты и пчеловоды?

на что способны велосипедисты?

самый острый вопрос наших дней — какая сила заключена в бороде философа Мацкевича?

мой вариант: суть в том, что заголовок «диктатор атакует журналистов» — это для Венгрии и для Гонконга.

для Беларуси больше подходит заголовок «колхозники шугают чужаков».

колхоз в Беларуси — это как шариат в Центральной Азии: свод правил как жить правильно.

кришнаиты и велосипедисты — враги колхоза, носители чуждой тлетворной культуры.

велосипедист не сеет овёс, кришнаит не ест колбасу, пчеловод не умеет ходить строем

и этим всё сказано.

что касается философа с бородой,

то он говорит непонятное — пугающе непонятное — и скорее всего является мозговым центром велосипедистов и пчеловодов.

P. S. в юности много раз читал трактат «Диктатура» Карла Шмитта и по-моему нет ничего более далёкого от нынешних беларуских реалий, чем эта книга
Источник: the-village.me
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