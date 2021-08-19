"Колхоз в Беларуси - это как шариат"
Беларус смешно и точно объяснил, что у нас происходит
Вчера стало известно, что философу и методологу Владимиру Мацкевичу предъявили обвинение по ст. 342 УК, а еще, что его в СИЗО заставляют сбрить бороду.
Это стандартное требование к заключенным, но философ, публицист и беларуский радиоведущий Максим Горюнов увидел в нем более глубокий смысл и написал смешной и точный пост о том, что вообще происходит в Беларуси.
— Пока не забыл — когда Лукашенко арестовывает журналистов, это выглядит хоть и ужасно, но логично:
диктатура и журналистка несовместимы.
диктатор арестовал журналистов — это стандартный сюжет из учебника.
проблема в том, что Лукашенко арестовывает не только журналистов.
за последний месяц в Беларуси разогнали:
общину кришнаитов,
общество пчеловодов,
общество велосипедистов
и огромная свежая вишня на этом торте — общество философов «Лятучы ўніверсітэт».
его основатель, философ Мацкевич, вторую неделю сидит в тюрьме КГБ.
из последних новостей — Мацкевич передаёт,
что от него требуют сбрить бороду.
сразу возникает ряд вопросов:
чем опасны кришнаиты и пчеловоды?
на что способны велосипедисты?
самый острый вопрос наших дней — какая сила заключена в бороде философа Мацкевича?
мой вариант: суть в том, что заголовок «диктатор атакует журналистов» — это для Венгрии и для Гонконга.
для Беларуси больше подходит заголовок «колхозники шугают чужаков».
колхоз в Беларуси — это как шариат в Центральной Азии: свод правил как жить правильно.
кришнаиты и велосипедисты — враги колхоза, носители чуждой тлетворной культуры.
велосипедист не сеет овёс, кришнаит не ест колбасу, пчеловод не умеет ходить строем
и этим всё сказано.
что касается философа с бородой,
то он говорит непонятное — пугающе непонятное — и скорее всего является мозговым центром велосипедистов и пчеловодов.
P. S. в юности много раз читал трактат «Диктатура» Карла Шмитта и по-моему нет ничего более далёкого от нынешних беларуских реалий, чем эта книга
Источник: the-village.me
16:38 19/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение