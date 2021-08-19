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Нелегалы уже летают в Беларусь через Иорданию?

Рейс из Омана (столицы Иордании) приземлился сегодня в Минске

Как сообщает «Наша Нива», это частные перевозчики на самолете Boeing 737-300.

Boeing 733 с номером рейса JY-JAD, который вылетел из Эрбиля в иракском Курдистане в 1:31 ночи, по данным fligthradar24, приземлился в Омане (Иордания) в 03:57 и через несколько минут вылетел в Минск.

Вчера появилась информация о приостановке полетов из Эрбиля в Минск через Стамбул, на которых могли летать потенциальные мигранты.

«Мы хотели бы сообщить общественности, что с прошлой недели мы прекратили полеты из Эрбиля в Минск через Стамбул на чартерных рейсах, выполняемых от имени туроператора», — говорится на странице в Instagram Tailwind Airlines.

Чартеры из Эрбиля летали с 24 июля. 

Ранее сообщалось, что самолеты иракских авиалиний не доставляют людей в Беларусь.

Официальное авиасообщение с Иорданией было запланировано на начало сентября - самолеты «Белавиа» будут летать в город Акаба на Красном море.
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