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81-летнюю могилевчанку судили за "оскорбление президента"

Жительница Могилева Алла Неумоева поспорила с коммунальщиками, когда выносила мусор. Те записали ее речь на видео и выложили в TikTok. Суд признал потерпевшим... Александра Лукашенко.

Заседание в суде Октябрьского района Могилева состоялось 11 августа, сообщили сообщили сегодня правозащитники.

Аллу Неумоеву знают старожилы Могилевского демократического движения, чья активная деятельность приходилась на 1990-е. Сейчас ей 81 год, у нее инвалидность 2-й группы. А история, которая закончилась судом, случилась еще в апреле.

Из материалов дела "Неумоева Алла Федоровна, намереваясь на совершение преступления против порядка управления (ч. 1 ст.). Ст. 368 УК), в присутствии других лиц публично и умышленно выразила в устной форме ненормативные выражения, оскорбившие честь и достоинство президента Беларуси в связи с осуществлением им своим полномочий".

Как заявила женщина на первом заседании 4 августа, все началось с того, что она пошла выбросить мусор к контейнерам. Туда же подъехали сотрудники "Спецавтопредприятия". Мусорщик начал задавать вопросы и снимать на камеру. По сути, провоцировал, отметила она в суде.

Алла Неумоева признала, что действительно использовала нецензурную лексику в адрес Лукашенко. Но уточнила, что ее просто довели.

"Все говорила нормально сначала, а в конце нервы не выдержали, что я бьюсь-бьюсь, а никому ничего не нужно. Маты использовала, да. Но замечаний мне никто не делал. Не справилась с эмоциями", - пожаловалась женщина.

Тем не менее официально потерпевшим по уголовному делу об оскорблении у мусорных контейнеров вблизи Витебского проспекта, 28 признали лидера госаппарата Лукашенко.

По решению судьи Жанны Пушкиной жительнице Могилева Алле Неумоевой присудили минимально возможное наказание - 30 базовых величин штрафа (890 рублей).

За последний как минимум год это первый случай, когда уголовное дело за оскорбление первого лица государства закончилось материальным взысканием, а не ограничением или лишением свободы.
Источник: mspring.media
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