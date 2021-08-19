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"Чем тебя убить?!": россиянка в прямом эфире избила внучку-инвалида

Семья считалась благополучной.

В российской Тыве родная бабушка избила 16-летнюю внучку-инвалида. Девушка в это время была в прямом эфире в Instagram.

Запись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

"Совсем что ли с ума сошла? Чем тебя убить, чем?!" – вопила пожилая россиянка.

Зрители прямого эфира услышали звуки ударов, всхлипы и крики девушки.

"Бабушка девочки сначала грозилась убить ее, а затем накинулась с криками. Местные жители говорят, что семья выглядит благополучной. Несмотря на это Министерство труда и социальной политики Тывы скоро придёт в гости. К проверке подключилась и полиция", – говорится в подписи к видео.
Источник: unian.net
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